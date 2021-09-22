США активно привлекают союзников для давления на Россию и Китай, сообщают военные эксперты издания Sohu. Они напоминают, что Вашингтон уже несколько лет подряд дает Киеву деньги и отправляет на Украину вооружение, создавая напряженность на границе между двумя странами.

Кроме того, США проводят регулярные военные учения на Украине. Сейчас, к примеру, там проходят маневры Rapid Trident-2021 и «Объединенные усилия-2021». И в тех, и в других принимают непосредственное участие войска США и других государств Североатлантического альянса.

Авторы поясняют, что все это не нравится России, которая вынуждена для сдерживания США перебрасывать войска к границе Украины. В таких условиях вполне вероятно начало полномасштабной войны из-за любой незначительной провокации.

По словам экспертов, статья которых переведена «ПолитРоссией», подобная ситуация возникла и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Там США оказывает постоянное давление на Китай, что тоже может привести к войне.