Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

США активно привлекают союзников для давления на Россию и Китай, сообщают военные эксперты издания Sohu. Они напоминают, что Вашингтон уже несколько лет подряд дает Киеву деньги и отправляет на Украину вооружение, создавая напряженность на границе между двумя странами.

Кроме того, США проводят регулярные военные учения на Украине. Сейчас, к примеру, там проходят маневры Rapid Trident-2021 и «Объединенные усилия-2021». И в тех, и в других принимают непосредственное участие войска США и других государств Североатлантического альянса.

Авторы поясняют, что все это не нравится России, которая вынуждена для сдерживания США перебрасывать войска к границе Украины. В таких условиях вполне вероятно начало полномасштабной войны из-за любой незначительной провокации.

По словам экспертов, статья которых переведена «ПолитРоссией», подобная ситуация возникла и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Там США оказывает постоянное давление на Китай, что тоже может привести к войне.

Вам может понравиться

Леонков: Россия отразит любую угрозу не только на западе

Россия давно готова к отражению угроз не только на западных границах, поэтому создание США, Австралией и Британией нового альянса фактически ничего не меняет, уверен военный эксперт Алексей Леонков. В интервью

В Киришах нашли загадочно пропавшую 21-летнюю женщину

В Киришском районе была найдена молодая мать, которая пропала при непонятных обстоятельствах. Как сообщается, женщина ушла 17 сентября к своему знакомому, пообещав вернуться поздней ночью. Однако домой она не вернулась,
  • Анна
  • 20.09.2021
  • читать 1 минуту

Азербайджанскую БМП-3 разнесло в клочья после попадания крупнокалиберного снаряда

Портал Avia.Pro рассказал об одном из эпизодов Второй Карабахской войны, в котором участвовала боевая машина пехоты БМП-3. В принадлежащую ВС Азербайджана бронетехнику угодил крупнокалиберный снаряд армянских войск. В результате этого
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 сентября – небольшая облачность, до 10 °C | город Мытищи: погода, 22 сентября – небольшой дождь, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 сентября – переменная облачность, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 сентября – небольшой дождь, до 12 °C | Королев: погода, 22 сентября – пасмурно, до 16 °C | Подольск: погода, 22 сентября – небольшой дождь, до 6 °C | Армавир: погода, 22 сентября – пасмурно, до 13 °C |