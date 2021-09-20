Грозный американский бомбардировщик B-52 оснащен восемью двигателями, несет ядерное оружие и имеет 68-летний опыт участия в конфликтах, в каждом из которых он нагонял на врагов смертельный ужас. Снабдив этот самолет всем необходимым для войны, конструкторы забыли позаботиться об экипаже, пишет вьетнамское издание Soha. Рассуждения экспертов о столь деликатной проблеме в экклюзивном переводе предсставляет портал discover24.ru.

Авторы поясняют, что речь идет о банальной шторке для туалета, из-за отсутствия которой пилоты вынуждены делать свое дело на глазах друг у друга. Невозможно поверить, но на протяжении 70 лет инженеры так и не придумали, как скрыть летчика на унитазе от всех остальных членов экипажа.

В начале 2021 года американские ВВС все же поняли, что ситуацию нужно срочно менять. Представители ведомства заявили, что миссии становятся все более продолжительными, поэтому у летчиков иногда возникает необходимость как-то уединиться в туалетном отсеке. Кроме того, все больше появляется смешанных экипажей, что требует конфиденциальности в таком деликатном деле.

В настоящий момент в ВВС служит 68 470 представительниц прекрасной части человечества. 806 из них – это пилоты, 347 – штурманы, а еще 233 координируют действия экипажей в оперативном режиме и, соответственно, тоже летают на бомбардировщиках без шторки.

ВВС опубликовали требования к этому нехитрому предмету. Он должен изготавливаться обязательно из парашютного шелка оливкового цвета и иметь по обеим сторонам эластичные шнуры с металлическими крюками для крепления.

Авторы отмечают, что ВВС вводят для B-52 миссии патрулирования, в ходе которых самолеты будут перебрасываться с баз в Северной Дакоте и Луизиане в Восточную Европу и на Ближний Восток. Такие полеты будут занимать около суток, поэтому шторка в туалете станет символом комфортных продолжительных перелетов.