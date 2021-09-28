Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На новостном сайте «Авиа.про» отметили, что ВКС РФ продолжает бомбить протурецких боевиков в Сирии, используя для этого дроны-камикадзе «Ланцет».

Журналисты, сославшись на расследование проведенное экспертами Within Syria, отметили, что вооруженные силы России используют данные беспилотники уже больше полугода. Они добавили, что российские военные наносят удары по позициям террористов в Идлибе с помощью БПЛА, произведенных именно в РФ, а не в США или Иране.

В Сети были опубликованы фотоснимки, на которых можно увидеть соответствующего дрона. Отмечается, что он атаковал транспортное средство, в котором находились лидеры боевиков. Специалисты также сообщили, что воздушная атака, нанесенная по топливному хранилищу в Сирии весной текущего года, тоже была осуществлена беспилотником-камикадзе.

Вам может понравиться

Новый российский комплекс РЭБ создается на базе вертолета Ми-8АМТШ

В информагентстве ТАСС, сославшись на собственный источник в ОПК РФ, отметили, что на основе Ми-8АМТШ планируется создать новую систему подавления коммуникационных сетей противника. Согласно словам собеседника издания, данная винтокрылая машина

В Германии не исключили остановку «Северного потока – 2» из-за редких ящериц

Тино Хрупала, представитель фракции «Альтернатива для Германии», отметил, что ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» может быть остановлен из-за редких ящериц. Пишет издание “Лента.ру“. Согласно его словам, фракция «Зеленых»

Шевченко победила Мерфи и защитила чемпионский пояс UFC

Валентине Шевченко, обладательнице чемпионского пояса UFC, удалось отправить в технический нокаут уроженку США Лорен Мерфи во время боя по защите титула. Отмечается, что поединок состоялся в американском городе Лас-Вегас в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 сентября – облачно с прояснениями, до 12 °C | город Мытищи: погода, 28 сентября – пасмурно, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 сентября – облачно с прояснениями, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 сентября – облачно с прояснениями, до 17 °C | Королев: погода, 28 сентября – небольшой дождь, до 11 °C | Подольск: погода, 28 сентября – облачно с прояснениями, до 8 °C | Армавир: погода, 28 сентября – пасмурно, до 15 °C |