На новостном сайте «Авиа.про» отметили, что ВКС РФ продолжает бомбить протурецких боевиков в Сирии, используя для этого дроны-камикадзе «Ланцет».

Журналисты, сославшись на расследование проведенное экспертами Within Syria, отметили, что вооруженные силы России используют данные беспилотники уже больше полугода. Они добавили, что российские военные наносят удары по позициям террористов в Идлибе с помощью БПЛА, произведенных именно в РФ, а не в США или Иране.

В Сети были опубликованы фотоснимки, на которых можно увидеть соответствующего дрона. Отмечается, что он атаковал транспортное средство, в котором находились лидеры боевиков. Специалисты также сообщили, что воздушная атака, нанесенная по топливному хранилищу в Сирии весной текущего года, тоже была осуществлена беспилотником-камикадзе.