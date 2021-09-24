Россия продолжает зачистку сирийской провинции Идлиб от террористов. После авианалетов с использованием бомбардировщиков и истребителей ВС РФ задействовали вертолеты Ка-52 «Аллигатор», которые наносят беспрерывные удары по боевикам.

Портал Avia.Pro в подтверждение этой информации выложил в Сеть фотографию двух вертолетов, сообщив, что они находятся над южной частью провинции Идлиб. Впрочем, на фото сложно идентифицировать не только местность, но и одну из винтокрылых машин, находящуюся где-то вдалеке.

Кроме того, сайт опубликовал видеозапись, на которой Ка-52 пролетает прямо над американскими позициями в провинции Ракка. Этот вертолет, по уверениям журналистов, следил за движением автоколонны ВС США, а также инспектировал их позиции в Арабской Республике.