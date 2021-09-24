читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия продолжает зачистку сирийской провинции Идлиб от террористов. После авианалетов с использованием бомбардировщиков и истребителей ВС РФ задействовали вертолеты Ка-52 «Аллигатор», которые наносят беспрерывные удары по боевикам.

Портал Avia.Pro в подтверждение этой информации выложил в Сеть фотографию двух вертолетов, сообщив, что они находятся над южной частью провинции Идлиб. Впрочем, на фото сложно идентифицировать не только местность, но и одну из винтокрылых машин, находящуюся где-то вдалеке.

Кроме того, сайт опубликовал видеозапись, на которой Ка-52 пролетает прямо над американскими позициями в провинции Ракка. Этот вертолет, по уверениям журналистов, следил за движением автоколонны ВС США, а также инспектировал их позиции в Арабской Республике.

Вам может понравиться

На Украине начались еще одни военные маневры с участием сил НАТО

Учения «Объединенные усилия-2021» направлены на улучшение оборонных способностей Вооруженных сил Украины перед лицом «вооруженной агрессии», заявил Главком ВСУ Валерий Залужный. Очередные учения стартовали на Украине 22 сентября. В них задействовано

Хазарейцы в Афганистане пообещали объявить “Талибану” войну в случае тирании и насилия

Если талибы (боевики движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) нарушат свои обещания и будут тиранить народ страны, шиитское меньшинство вступит с ними в войну, заявил глава общины хазарейцев

США показали на видео принципиально новую систему запуска крылатых ракет

Соединенные Штаты продемонстрировали на видео концепт своей новейшей системы Rapid Dragon, которая должна совершить переворот в процессе запуска крылатых ракет. Она разрабатывается совместно компанией Lockheed Martin и ВВС США. Представители
Погода в России:
Волжский: погода, 24 сентября – небольшой дождь, до 12 °C | Орел: погода, 24 сентября – пасмурно, до 10 °C | Чита: погода, 24 сентября – переменная облачность, до 13 °C | Калуга: погода, 24 сентября – небольшой дождь, до 8 °C | Смоленск: погода, 24 сентября – дождь, до 6 °C | Курган: погода, 24 сентября – переменная облачность, до 13 °C | Севастополь: погода, 24 сентября – небольшой дождь, до 16 °C |