Неизвестный смертник подорвал себя в Афганистане, забрав с собой на тот свет 48 талибов (боевики радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации. Кроме того, около 30 террористов получили ранения разной степени тяжести.

Нападение произошло в Джелалабаде и, как позже выяснилось, было организовано боевиками движения ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – еще одна запрещенная в России террористическая организация). Они уже взяли на себя ответственность за теракт и подчеркнули, что он был специально организован против талибов.

Портал Avia.Pro сообщает, что в Афганистане назревает серьезная «буря». Талибы никак не могут покончить с повстанцами из провинции Панджшер, хотя уже захватили 75 процентов территории региона. Также вышедшие на свободу из афганских тюрем представители ИГИЛ замышляют заговор против возомнивших себя властителями страны талибов. Помимо этого, и в самом радикальном движении «Талибан» зреет раскол. Рано или поздно все это приведет к непредсказуемым событиям и новым трагедиям Афганистана.