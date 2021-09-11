Конкуренция Соединенных Штатов и России в создании новейших видов вооружения привлекает к себе внимание всей планеты. Поэтому каждая неудача в этом заочном противостоянии равносильна поражению, пишет китайский портал Sina.

Авторы отмечают, что совсем недавно США подверглись новому удару. Они с треском провалили тестовые пуски противоракет для комплекса ПРО Aegis. Практически одновременно с этим Россия удачно испытала свои гиперзвуковые ракеты «Циркон» и ушла в значительный отрыв.

Американский комплекс дважды наносил удары по мишени, имитирующей баллистическую ракету. И оба раза система давала сбой. Причем это далеко не первый провал Aegis, что навеивает сомнения в его эффективности.

Россия в очередной раз провела испытания ракет «Циркон», что стало сильным ударом по США. Эти боезаряды, способные разгоняться до 9 Махов, представляют серьезную угрозу даже для авианосцев США, поэтому состояние Пентагона можно назвать очень близким к панике.

Авторы публикации, переведенной порталом «ПолитРоссия», пишут, что РФ также провела испытания еще одного смертоносного оружия – подводного беспилотного аппарата «Посейдон». Эта «торпеда судного дня» пугает Соединенные Штаты, так как может не только уничтожать авианосные ударные группы, но и смывать в океан целые мегаполисы.