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Авторы китайского издания Sina заявили, что новая российская противоракета серьёзно ударила по самолюбию США. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Как указывают авторы статьи, Москва вновь обыграла Вашингтон, показав передовые военные разработки. Отмечается, что в США была создана весьма эффективная система ПРО, однако Россия не отстаёт. Так, были проведены успешные испытания новой ракеты.

Кроме того, указывается, что Россия обладает оружием, которое тревожит США. К примеру, гиперзвуковые разработки – до сих пор именно Россия лидирует в этом направлении. Гиперзвуковые технологии являются большой опасностью для США, и потому Америка старается модернизировать и укрепить собственные системы ПРО.

Недавно США попытались «запугать» Россию, продемонстрировав ракету-перехватчик наземного базирования, однако в ответ на это в России испытали новейшую противоракету, которая показала высокую эффективность. По словам китайского издания, это достойный ответ США, и это весьма беспокоит Вашингтон.

Об испытаниях новейшей противоракеты мы сообщали недавно. Испытания производились на полигоне Сары-Шаган.

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