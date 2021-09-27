Американский истребитель F-35 перерос из национального в международный проект, которым уверенно руководит Минобороны Соединенных Штатов вместе с компанией-производителем Lockheed Martin. Именно Пентагон решает, кто из стран НАТО получит этот «летающий компьютер», а кто нет. Однако даже его представители признают, что истребительно пятого поколения является «ахиллесовой пятой» США, пишет китайский портал Sina Military. Эксклюзивный перевод публикации представляет портал discover24.ru.

Использование F-35 в реальных боевых условиях показало, что это провальный проект. Еще в феврале текущего года ВВС США «забраковали» истребитель из-за его многочисленных дефектов. И это далеко не первый проект, который фактически отправился «в корзину».

Так, ранее это был эсминец-невидимка Zumwalt, который США то хотят превратить в беспилотник, то намереваются установить на него рельсотрон (который также уже закрыт, так как не оправдал надежд. К провальным отнесли также прибрежный боевой корабль, который на испытаниях не сумел обогнать буксир.

Что не так с F-35

На самом деле F-35 представляет собой добротный истребитель, напичканный всякого рода электроникой. Именно она и является уязвимым местом самолета. Так, на дисплее пилотского шлема через раз работает камера ночного видения, радиолокационная станция с активной фазированной решеткой AN / APG-81 не в состоянии охватывать большие расстояния, из-за чего обнаруживает самолеты противника фактически при столкновении с ним нос к носу, а система регулировки давления не выполняет свои функции.

Кроме того, более 900 дефектов было обнаружено экспертами во время более глубокого обследования самолета. Так, специалисты разобрались, почему двигатель F-135 периодически перегревается, да так, что на винте растрескиваются лопасти. Все эти дефекты несложно найти, но практически невозможно устранить, поэтому F-35 представляет для пилотов не меньшую опасность, чем для противника.

По мнению аналитиков, конструкторы истребителя попытались сделать его слишком уж многофункциональным, что автоматически повысило сложность конструкции и повлекло за собой крупные затраты на обслуживание и устранение неполадок.

Турции повезло?

США задались целью распространить дефектный самолет по всему миру. Первыми его покупателями стали Великобритания и Австралия, Италия и Канада. Кроме того, F-35 по соответствующей программе уже получили Япония и Бельгия, Южная Корея, Израиль и Сингапур.

Ранее в проект была включена и Турция как союзник США по НАТО, однако из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400 ее вывели из игры. При этом Соединенные Штаты насолили сами себе. Теперь 900 наименований комплектующих, которые должна была изготовить турецкая промышленность, придется искать в других странах. Это повысит стоимость истребителя для иностранных заказчиков. Впрочем, Анкара тоже недовольна, так как внесенные в программу деньги ей пока никто не вернул. Впрочем, может это не такая большая плата за то, чтобы избавиться от обязанности покупать бракованный самолет.

По мнению китайских экспертов, главной проблемой F-35, как и всей военной промышленности Соединенных Штатов, является слишком тесное сотрудничество Минобороны с коммерческими компаниями. Они заточены исключительно на прибыль, поэтому далеко не всегда могут гарантировать качество своих разработок. 900 неустранимых дефектов для них – просто неудачное стечение обстоятельств, а связанные с ними риски ничего не означают в сравнении с огромными доходами.

Россия и Китай идут совсем другим путем. Государство полностью контролирует военные разработки, поэтому обе страны сейчас медленно, но уверенно обгоняют США как авиастроительной, так и в других сферах.