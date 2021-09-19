Литва постоянно заявляет, что активно борется за энергетическую независимость от России и покупает исключительно сжиженный природный газ. Однако делает она это в Москве, а не в Вашингтоне, что несколько не вяжется с высказываниями литовских политиков.

Эксперт в области энергетики Константин Симонов пояснил, что Литва действительно пыталась отказаться от российского газа. Для этой цели она каждый год платит Норвегии за аренду терминала Independence, через который в страну и должно поступать американское голубое топливо. Однако после голосования за закон об обязательном использовании СПГ выяснилось, что сжиженный газ поставляется из России.

Специалист отмечает, что в Литве разразился крупный скандал на этой почве, однако сделать она ничего не может. В этом году стремительно выросли цены на СПГ в Азии, поэтому и США, и другие поставщики переправляют его именно в том направлении. Литва вряд ли смогла бы выдержать конкуренцию с азиатскими государствами, поэтому возможность все еще покупать российский газ спасает ее от серьезных проблем в энергетике.