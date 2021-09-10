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В США состоялась 31-я церемония вручения Шнобелевской премии, которая выдаётся за комичные, но при этом серьёзные научные достижения.

В этом году победителями премии стали биологи Итан Бесерис, Стивен Нейлуэй и Дэвид Кэрриер. Они проводили исследования на тему того, как кулачный бой влияет на эволюцию волос на лице у мужчин.

Исследователи выдвинули теорию, что на лице у мужчин сохранились волосы в частности для защиты от ударов или укусов. Проверялась теория на модели черепа, который был покрыт волосами. Затем исследователи роняли груз на этот череп и сравнивали полученный урон с тем, который был нанесён по черепу без волос.

Выяснилось, что волосы на лице в самом деле снижают полученный урон – примерно на 30%.

Всего в этом году лауреатами Шнобелевской премии стали учёные из 24 стран.

Ранее мы сообщали, что компания Sony планирует разработать искусственный интеллект, который сможет получить Нобелевскую премию. Создать такой ИИ планируется уже к 2030 году.

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  • Анна
  • 09.09.2021
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