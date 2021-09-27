Валентине Шевченко, обладательнице чемпионского пояса UFC, удалось отправить в технический нокаут уроженку США Лорен Мерфи во время боя по защите титула.

Отмечается, что поединок состоялся в американском городе Лас-Вегас в рамках спортивного мероприятия UFC 266. Он закончился на 4-м раунде по решению судей. В СМИ напоминают, что киргизо-перуанская спортсменка защищает свой пояс чемпионки уже в шестой раз подряд. Всего в рамках данной организации она провела тринадцать боев, одиннадцать из которых завершились ее победами.

Что касается 38-летней американки, то она успела провести двадцать поединков в MMA, одержав пятнадцать побед. При этом ни одно из ее поражений до нынешнего момента не заканчивалось нокаутом. Позднее Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC из Ирландии, поздравил Валентину с победой.