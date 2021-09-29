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Россия воспринимает как провокацию полеты американских военных самолетов вдоль своих границ, но сама делает то же самое, заявил военный эксперт Сергей Горбачев. Он отметил, что это устоявшаяся двухсторонняя практика, которая берет свое начало еще со времен холодной войны.

По словам специалиста, такие вылеты – это всего лишь плановая учебно-боевая работа. И Россия, и Соединенные Штаты при этом соблюдают все международные нормы. Бомбардировщики, истребители, разведывательные самолеты не пересекают границы государств, а находятся в нейтральном пространстве, доступном для всех.

Горбачев также отметил, что российские ВКС внимательно отслеживают действия США, вылетают на перехваты и сопровождения. Это полезная практика, так как она дает возможность отработать те или иные приемы, получить дополнительный опыт. Разумеется, что если американский самолет рискнет вторгнуться в воздушное пространство РФ, то игры автоматически закончатся. Для нарушителя такое вторжение закончится плачевно.

Эксперт заявил, что в Советскому Союзе была практически непроходимая система ПВО, которая в 90-е годы несколько ослабла. В ней появились дыры, которые сегодня компенсируются модернизацией техники и вооружений. Кроме того, даже старые советские РЛС дают возможность осуществлять полный контроль над воздушным пространством на территории от границ РФ до Сахары и Аравийского моря.

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