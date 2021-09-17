Украинская Служба безопасности организовала антитеррористические учения в Житомирской области прямо на границе с Беларусью. Военнослужащие, а также сотрудники СБУ, Погранслужбы и Нацгвардии учились пресекать диверсии потенциального противника.

По легенде, на территорию Украины прорвалась диверсионная группа, которая планировала уничтожить склад с боеприпасами на одной из военных баз. Для этой цели должен был использоваться беспилотный аппарат. После диверсии группе предстояло покинуть страну и укрыться за границей.

Диверсантам не удалось выполнить свою задачу. Уже на пограничном пункте «Выступовичи», она была раскрыта, всех террористов задержали и обезвредили.

Напомним, что это уже вторые антитеррористические учениях Киева на границе с Беларусью. Первые состоялись 13 сентября и позиционировались как «ответ России» на проведение учений «Запад-2021».