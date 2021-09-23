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Представители российского авиаперевозчика S7 отметили, что новый лоукостер, который будет действовать на территории РФ, получит название Citrus.

Отмечается, что новое наименование не только демонстрирует основную цель компании – соединить друг с другом города России (cities of Russia), но и показывает ее желание подарить пассажирам положительный и красочный опыт перелетов. Новая сеть маршрутов направлена на осуществление прямых авиарейсов в средней полосе страны, обходя столичный регион.

Авиапарк лоукостера будет включать в себя новые лайнеры Airbus A320neo. Компания уже подписала контракт на поставку первых 4-х самолетов. Затем в течение 3-х лет она планируется докупать по 6-8 воздушных судов каждый год. Она ожидает, что уже в первый год ее пассажиропоток составит примерно 1 000 000 человек.

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