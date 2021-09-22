Российские учёные собираются изучить кости Ивана Грозного, используя нейтронные методы. Об этом сообщает пресс-служба Объединённого института ядерных исследований.

Как сообщается, учёные планируют провести нейтронный активационный анализ, а также активационный анализ на мгновенных гамма-квантах. Кроме того, будут организованы и дополнительные эксперименты. В частности, указывается, что специалисты исследуют молекулярный состав и изучат визуальные особенности останков при помощи современного оборудования.

Благодаря этим анализам специалисты смогут разузнать о некоторых обстоятельствах жизни Ивана Грозного и его смерти. Кроме того, они планируют изучить подобным образом останки и других людей, в том числе жен Ивана Грозного. Это позволит получить больше сведений об их жизни и смерти.

Недавно учёные нашли ещё одно доказательство, которое указывает на то, что динозавры умерли из-за падения метеорита. Для этого были изучены отложения, содержащие ископаемые возрастом около 66,4-65,4 миллионов лет.