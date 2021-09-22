Россия готовит штурм провинции Идлиб и ключевая роль в нем отводится дальним бомбардировщикам Ту-22М3, пишет портал Avia.Pro. Авторы ориентируются сразу на несколько источников в Сирии, которые еще помнят сравнительно недавние визиты этих самолетов на авиабазу «Хмеймим».

В настоящий момент в Сирии активизировали протурецкие джихадисты, которые не хотят добровольно оставлять трассу М4 и территорию, находящуюся южнее этой автомагистрали. Такое упорство вряд ли закончится чем-то хорошим для боевиков, уверены СМИ.

Россия регулярно наносит удары по позициям террористов, она задействует как собственные ВКС, так и артиллерию и ракетные установки правительственных сил. Однако этого мало. Бомбардировщики Ту-22М3 помогут восстановить правильный баланс сил и заставить боевиков оставить и трассу, и все регионы Сирии в покое. Кроме того, планируется вообще вытеснить их с территории страны.