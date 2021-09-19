Аналитики Райффайзенбанка провели опрос среди россиян, чтобы узнать, как именно они борются с накопившимся стрессом.

Отмечается, что практически 54 процента опрошенных сбрасывают стресс путем совершения непродолжительных прогулок в парковых зонах. На 2-м месте среди способов по борьбе со стрессом находится общение со своими друзьями и близкими – данный метод использует 41 процент респондентов. С помощью хобби удается расслабиться 29 процентам россиян.

Четверть опрошенных заявили, что бороться со стрессом им помогают алкогольные напитки. Такое же количество стараются брать отпуск. Для избавления от тревожности 20 процентов респондентов используют физические упражнения, а медитации помогают 10 процентам россиян. Лишь 3 процента граждан обращаются за помощью к психологам.