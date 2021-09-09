Пенсионный фонд России рассказал, в каких случаях россияне могут одновременно получать сразу две пенсии.

Как сообщается, право на получение двух пенсий одновременно имеют граждане, которые являлись сотрудниками ряда силовых структур. Однако и им нужно соответствовать целому ряду требований, иначе две пенсии они получать не смогут.

Среди озвученных требований – достижение общеустановленного возраста, в том числе того, который даёт право на получение досрочных выплат. Кроме того, нужно иметь требуемый страховой страж – не менее 12-ти лет.

Другими требуемыми условиями является наличие пенсионных коэффициентов (сейчас необходимо наличие 21 коэффициента), а также пенсия, которая была назначена за выслугу лет или по инвалидности. Также военные должны иметь СНИЛС.

Недавно стало известно, что в России 39% жителей готовы получать “серую” зарплату. При этом за последние несколько лет этот показатель снизился.