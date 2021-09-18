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Учения «Запад-2021» открыли миру российских боевых роботов, которые не просто работают, а и имеют опыт участия в реальных боевых конфликтах. Сейчас РФ является единственным государством в мире, в распоряжении которого имеется такое вооружение.

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что США также разрабатывает роботизированные комплексы, однако они пока безнадежно проигрывают российским. Система компьютерного зрения, которой американские инженеры оснащают свои изобретения, постоянно дает сбой за сбоем. Поэтому за роботом должен постоянно следить оператор.

Именно поэтому США не рискуют бросать свои роботизированные комплексы в бой. Они продолжают дорабатывать их, модернизировать и испытывать, чтобы выйти на один уровень с Россией.

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