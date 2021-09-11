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Представители российских властей, включая президента страны Владимира Путина, неоднократно заявляли, что РФ не собирается вводить войска в Афганистан. Однако она может быть втянута в войну помимо своей воли, сообщает американский телеканал Fox News.

Журналисты приводят недавнюю операцию в Пандшерском ущелье, в которой были задействованы вертолеты, которые до сих пор не удалось идентифицировать. Мнения военных экспертов разделились – одни заявляют, что винтокрылые машины отправил Пакистан, чтобы поддержать талибов (боевики радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации). Другие считают, что вертолеты были посланы Таджикистаном для поддержки повстанцев Панджшера.

Если верна вторая версия, то у Душанбе вполне могут возникнуть серьезные проблемы. Талибы и так давно косятся на Таджикистан, который скрывает сбежавших представителей афганского правительства, а также выводит свою технику на границы. Если они решат атаковать беспокойных соседей, Россия просто вынуждена будет вмешаться. Москва вместе с Душанбе состоит в ОДКБ и обязана оказывать помощь, если один из подписантов договора вдруг попадает в беду.

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  • Анна
  • 11.09.2021
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