Представители российских властей, включая президента страны Владимира Путина, неоднократно заявляли, что РФ не собирается вводить войска в Афганистан. Однако она может быть втянута в войну помимо своей воли, сообщает американский телеканал Fox News.

Журналисты приводят недавнюю операцию в Пандшерском ущелье, в которой были задействованы вертолеты, которые до сих пор не удалось идентифицировать. Мнения военных экспертов разделились – одни заявляют, что винтокрылые машины отправил Пакистан, чтобы поддержать талибов (боевики радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации). Другие считают, что вертолеты были посланы Таджикистаном для поддержки повстанцев Панджшера.

Если верна вторая версия, то у Душанбе вполне могут возникнуть серьезные проблемы. Талибы и так давно косятся на Таджикистан, который скрывает сбежавших представителей афганского правительства, а также выводит свою технику на границы. Если они решат атаковать беспокойных соседей, Россия просто вынуждена будет вмешаться. Москва вместе с Душанбе состоит в ОДКБ и обязана оказывать помощь, если один из подписантов договора вдруг попадает в беду.