Соединенные Штаты настолько сильно боятся российской гиперзвуковой ракеты «Буревестник», что постоянно придумывают о ней различные небылицы. Так, ранее сообщалось, что на прошлых испытаниях, которые состоялись неизвестно когда и неизвестно где, Россию постигла неудача. Причем источником этой информации стала «неназванная разведывательная служба». Теперь она же сообщает о новых испытаниях «Буревестника».

Американские журналисты, написавшие об очередных тестовых запусках, считают, что пройдут они на архипелаге Новая Земля в Арктическом регионе. Москва действительно анонсировала испытания новой ракеты до 21 октября, однако о том, что это будет именно «Буревестник», не сообщалось.

Эксперты из США уже мысленно провели одни испытания, на которых ракету якобы «пришлось доставать из Баренцева моря» после неудачного пуска. Москва не подтвердила эту версию так же, как и сообщения о новых запусках «Буревестника». Речь идет только о крылатом боезаряде, но что это будет за ракета, не сообщается.

Свои ничем не обоснованные выдумки американские эксперты оправдывают переживаниями о национальной безопасности США. Ракета с ядерным двигателем «Буревестник», которую уже прозвали в США «летающим Чернобылем», по их мнению, может угрожать Соединенным Штатам. Но так ли это на самом деле, неизвестно, так как характеристики боезаряда пока держатся в строжайшей тайне.