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Польша создает 18-ю «железную» механизированную дивизию, которая сыграет важную роль в наступательной операции НАТО. Североатлантический альянс готовит нападение на Калининградскую область в которой главными исполнителями станут Варшава, Таллинн, Вильнюс и Рига, заявил основатель организации Stop NATO Рик Розофф. Его предположения в переводе представил портал “ПолитРоссия”.

18-я дивизия – не единственное подразделение, которое будет принимать участие в наступлении. В случае получения команды к атаке к нему присоединятся также 15 механизированная бригада той же Польши и литовская мотопехотная бригада «Железный волк».

Активная работа НАТО именно с этими подразделениями вполне может означать, что Североатлантический альянс готовится к нападению на Россию. И его целью выбрана Калининградская область, уверен Розофф.

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