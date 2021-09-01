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Рэпер Моргенштерн в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном высказался о принадлежности Крыма. Видеозапись интервью была опубликована на YouTube-канале Гордона.

Как сообщается, журналист задал Моргенштерну вопрос о том, кому принадлежит Крым. В ответ рэпер заявил, что полуостров принадлежит крымчанам, но журналисту ответ не понравился. Он попросил артиста конкретно заявить, чья именно территория Крыма.

Но Моргенштерн отказался продолжать разговор на эту тему, заявив с использованием нецензурной лексики, что он уже [поимел] ответом журналиста. Гордон предположил, что рэпер опасается санкций со стороны России и потому пытается выкрутиться с ответом. Однако Моргенштерн ответил, что нет смысла этого обсуждать, так как на это уже никак не повлиять.

Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал сумму ущерба, который Украина получила от потери Крыма. Так, недавно на Украине заявили о потере 100 миллиардов долларов из-за “оккупации Крыма”.

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