Сенатор Алексей Пушков высказался насчёт размера ущерба, который Украина якобы понесла от потери Крыма. Его сообщение было опубликовано в его Telegram-канале.

Как отмечается, некоторое время назад премьер Шмыгаль заявил, что Украина потеряла 100 миллиардов долларов из-за того, что Россия «оккупировала» Крым. В ответ на это Пушков заявил, что у украинских политиков фантазии хватает лишь на эту цифру, которую он назвал «магической». Сенатор заявляет, что эта цифра в их глазах настолько большая, что для неё даже не требуется какого-либо объяснения.

Пушков отмечает, что никому неважно, что Киев никогда не увидит этих миллиардов – ему просто необходимо заявить о том, что Россия должна эти деньги. Сенатор проводит параллель со стремлением Украины вступить в НАТО и ЕС, и указывает на то, что никто не задумывается в Киеве о том, почему Великобритания ушла из ЕС, а Греция, будучи в составе, разорилась.

Недавно Алексей Пушков заявил, что не удивлён новыми санкциями в отношении “Северного потока-2”. Он отметил, что у Вашингтона не было цели нормализовать отношения с Москвой.