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Рэпер Элджей прокомментировал один из недавних постов в Instagram своей бывшей возлюбленной Насти Ивлеевой.

Как отмечается, блогерша опубликовала фотографию, на которой запечатлена в компании музыканта Томми Кэша. Кадр был сделан во время съёмок клипа, и на нём исполнители позируют в гриме, который имитирует несколько десятков лишних килограммов. В подписи Ивлеева указала, что «пришло время приготовить тело к зиме».

В комментариях отметились не только подписчики Ивлеевой, но и Элджей, который оставил два смайлика в виде бегемотов. В ответ Настя также ответила смайликом. Эта короткая переписка сразу же натолкнула поклонников пары на то, что расстались они в дружеских отношениях, а в будущем, может быть, сойдутся обратно.

Недавно писатель Захар Прилепин раскритиковал Настю Ивлееву за безграмотность. Она приняла участие в интервью Ксении Собчак и не смогла ответить на ряд вопросов общеобразовательной программы.

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