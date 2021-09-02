Хасан Хусейн Йуртсевен, напавший в Стамбуле на россиян, признан судом виновным в покушении на убийство. За каждого из пострадавших ему дали по 12 лет тюремного заключения, что в сумме составляет 36 лет.

Напомним, что нападение на туристов из России произошло в районе Бешикташ в начале текущего года. У агрессивного злоумышленника был с собой нож, который он использовал для атаки. Йуртсевена в итоге задержали сотрудники правоохранительных органов, а все трое россиян оказались в медицинском учреждении с ножевыми ранениями.

О самом злоумышленнике известно, что он имеет около трех десятков судимостей за целый букет преступлений. Кроме того, его подозревают в наличии психического заболевания. Впрочем, экспертиза ничего подобного не выявила, поэтому 40-летнему преступнику придется отправиться за решетку.