Владимир Путин, российский лидер, рассказал о взаимовыгодных торговых отношений между Казахстаном и РФ, указав на то, что товарооборот между странами в текущем году может достичь рекордных 20 миллиардов долларов.

Согласно его словам, оба государства интенсивно и многопланово взаимодействуют друг с другом, так как изначально выстраивали подобные отношения. Он добавил, что это в первую очередь относится к сфере инвестиций и торговли. В последние годы происходит развитие обмена делегациями общественных деятелей, предпринимателей и региональных властей.

Кроме того, оборот товаров между Казахстаном и Россией в нынешнем году может достичь 20 миллиардов долларов, что является новым рекордом. За 7 первых месяцев соответствующий показатель уже вырос на 34 процента в сравнении с аналогичным отрезком времени прошлого года, достигнув значения в 14 миллиардов долларов.