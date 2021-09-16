Профессор Константин Северинов, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики, уверенно заявил, что люди из окружения российского лидера Владимира Путина, заразились штаммом коронавируса «Дельта».

Он пояснил, что в России сейчас можно обнаружить несколько мутаций патогена, однако более 90 процентов новых заражений приходится именно на «Дельту». Подобная ситуация наблюдается не только в РФ, но и во всем мире.

По словам профессора, вакцинация спасает от заражения коронавирусом далеко не всех.

«Вирус он такой дурак, что не разбирает рангов, где первое, второе лицо или последнее. С другой стороны, единственная вакцина в России, которая тестировалась на эффективность, то есть предотвращение заболевания, это «Спутник», – отметил ученый.

От также уточнил, что вероятность заражения после иммунизации снижается десятикратно. Кроме того, прививки позволяют практически полностью исключить тяжелое течение болезни.