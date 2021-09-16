Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Профессор Константин Северинов, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики, уверенно заявил, что люди из окружения российского лидера Владимира Путина, заразились штаммом коронавируса «Дельта».

Он пояснил, что в России сейчас можно обнаружить несколько мутаций патогена, однако более 90 процентов новых заражений приходится именно на «Дельту». Подобная ситуация наблюдается не только в РФ, но и во всем мире.

По словам профессора, вакцинация спасает от заражения коронавирусом далеко не всех.

«Вирус он такой дурак, что не разбирает рангов, где первое, второе лицо или последнее. С другой стороны, единственная вакцина в России, которая тестировалась на эффективность, то есть предотвращение заболевания, это «Спутник», – отметил ученый.

От также уточнил, что вероятность заражения после иммунизации снижается десятикратно. Кроме того, прививки позволяют практически полностью исключить тяжелое течение болезни.

Вам может понравиться

L’AntiDiplomatico: БПЛА «Охотник» поможет России отобрать у США превосходство в воздухе

Американские военные всерьез опасаются российского беспилотного аппарата «Охотник», который может стать для них настоящим ночным кошмаром. Несмотря на наличие у США мощных разведывательных и ударных БПЛА, Вашингтон боится новейшей разработки

Послу Китая закрыли доступ в здание парламента Великобритании

Великобритания ответила Пекину на санкции, введенные в отношении ее парламентариев. Она запретила послу Китая в Лондоне Чжэн Цзэгуану бывать в здании законодательного органа. Рассказал об этом спикер Нижней палаты британского

Леонков и Подберезкин назвали заявление Хайтена о войне США против КНР и России попыткой “охладить пыл”

После переговоров между президентами Соединенных Штатов и России Джо Байдена и Владимира Путина США пытаются «сбавить обороты» и «охладить пыл». В этом уверены военные эксперты Алексей Леонков и Алексей Подберезкин.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | город Мытищи: погода, 16 сентября – пасмурно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 сентября – ясно, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 сентября – переменная облачность, до 16 °C | Королев: погода, 16 сентября – переменная облачность, до 20 °C | Подольск: погода, 16 сентября – пасмурно, до 9 °C | Армавир: погода, 16 сентября – небольшой дождь, до 19 °C |