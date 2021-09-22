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В условиях возрождения российской военной мощи стратегическая авиабаза Кефлавик вновь, как и в годы «холодной войны», приобретает важное значение для облегчения военных миссий в Арктике. Об этом пишет американское военное издание Stars and Stripes. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

Бомбардировщик B-2 Spirit стал первым самолетом-невидимкой, недавно развернувшимся в Исландии. В официальном заявлении ВВС США говорится, что авиабаза Кефлавик послужила новой точкой старта для миссий оперативной группы бомбардировщиков, предназначенных действовать с коротким сроком уведомления в Европе.

“В 2019 году B-2 совершали промежуточную дозаправку в Кефлавике, но это первый раз, когда B-2 работает непрерывно из Исландии”, – сказал подполковник Мэтью Ховард, командир 110-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи.

Военные США вложили миллионы долларов в улучшение инфраструктуры в Кефлавике, которая играла важную роль в операциях союзников НАТО во время «холодной войны», но потеряла свое значение в последующие годы. Но опасения по поводу возрождения российской военной мощи и ее агрессивности побудили США активизировать деятельность на базе, увеличив ротацию истребителей и разведывательных самолетов ВМФ, отслеживающих движение подводных лодок.

В 2020 году американские военные заключили контракты на 38 миллионов долларов на улучшение аэродрома в Кефлавике, чтобы обеспечить возможность расширенных миссий.

«Наличие B-2 в театре действий в Исландии позволяет нам реагировать на любой потенциальный кризис или вызов по всему миру», – сказал Ховард. – «Кроме того, выполнение боевых вылетов с нашими союзниками и партнерами демонстрирует и укрепляет нашу общую приверженность глобальной безопасности и стабильности».

Бомбардировщики B-2 Spirit действуют с их постоянной базы ВВС Уайтмен в штате Миссури. Тяжелый бомбардировщик дальнего действия известен своей способностью незамеченным летать и преодолевать сложные системы ПВО противника, что делает его ключевым элементом ядерной стратегии Пентагона.

Три бомбардировщика B-2 вернулись в Уайтмен 11 сентября после завершения своей миссии в Кефлавике. Находясь в Европе, самолет эксплуатировался вместе с истребителями Eurofighter Typhoon британских ВВС, американскими истребителями F-15 Eagles и норвежскими истребителями F-35.

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