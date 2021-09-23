Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии заявил, что россияне, которые сделали прививку вакциной «Спутник V», смогут въезжать в страну без необходимости дополнительно делать ПЦР-тест.

Эксперты института подчеркнули, что провели соответствующее исследование. Оно доказало, что «Спутник V» по безопасности и эффективности не уступает препаратам Janssen и AstraZeneca. Они, напомним, в отличие от «Спутника», уже одобрены европейским регулятором EMA.

Кроме того, ученые объяснили, что российские туристы, которые будут въезжать в Финляндию после вакцинации «Спутником», не окажут никакого влияния на общую ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране.

Напомним, что ранее в Хельсинки заявили, что готовы с октября впускать жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти, если количество вакцинированных граждан в регионе достигнет 80 процентов.