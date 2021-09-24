Ярослав Железняк, украинский парламентарий, отметил, что законопроект об олигархах, принятый 23 сентября, будет снова направлен на голосование в Верховную Раду.

Отмечается, что в законе были найдены юридические ошибки, допущенные из-за принятия ряда противоречащих друг другу поправок в рамках голосования. Народный избранник добавил, что вновь голосовать нужно будет только по 5-й статье законодательного проекта, связанного с алгоритмом по признанию олигархом обладателя крупного бизнеса.

В настоящее время одна из поправок указывает, что принятием соответствующего решения будет заниматься СНБО, а другая – НАПК. При этом процесс признания должен начаться после предоставления этим ведомствам определенной информации со стороны специальной комиссии. Депутат отметил, что подобная ошибка была ожидаемой, так как правки рассматривались в спешке.