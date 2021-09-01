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Встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского началась несколько часов назад. Пока никакой подробной информации о ней нету, но эксперты предположили, какие вопросы могут обсуждаться на переговорах.

Предугадать, о чем будут говорить президенты, совсем несложно. Зеленский найдет возможность пожаловаться на «нехорошую Россию», которая своей «агрессией» не дает решать многочисленные внутриукраинские проблемы, а также попросит денег и оружия. Так, информация о 60 миллионах, которые США решили выделить на военную помощь Киеву, уже промелькнула в нескольких СМИ.

Кроме того, Зеленский намерен представить свой план по «изменению Украины», состоящий из 800 пунктов. Он потребует весьма крупных вложений, большую часть которых придется вносить США.

Еще одна тема встречи – это энергетика. Она может быть сведена к банальному обсуждению «Северного потока-2». Некоторые политики на Украине почему-то уверены, что после разговора с Зеленским Байден решит расторгнуть сделку с Германией или как минимум заблокировать ввод российского газопровода в эксплуатацию.

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