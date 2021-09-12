На третьей или четвертой тренировке по боксу будущему президенту России Владимиру Путину сломали нос, поэтому он сменил вид спорта и занялся борьбой. Об это рассказал сам глава государства в своем выступлении в Кремле перед спортсменами-олимпийцами.

Путин поведал, что воспитывался в обычной советской семье и много времени проводил во дворе. После полученной на тренировке травмы любое прикосновение к носу вызывало сильную боль, поэтому пришлось обращаться к врачу. Тот диагностировал перелом носа.

Будущий российский лидер после лечения решил заняться борьбой и достиг в ней успехов. Напомним, что Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо. Кроме того, университет Ёнин вручил ему почетный диплом «Доктор в области дзюдо».

Помимо самбо и дзюдо российский президент серьезно занимался тхэквондо и каратэ. В этих единоборствах он является обладателем черного пояса. Путину присвоили почетный девятый и восьмой дан соответственно.