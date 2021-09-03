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Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров стал очередной жертвой критики в социальных сетях. Пользователи возмутились из-за его фотографии с высунутым языком, на которой он «держит» пальцами памятник Джорджу Вашингтону.

Сам Никифоров выразил недоумение по поводу хейта в свой адрес. Он рассказал, что опубликовал две фотографии, на одной из которых задумчиво и очень серьезно смотрит в безбрежные дали. Вторая же получилась немного дурашливой, но такой лавины критики она точно не заслужила.

«Но зато я теперь лучше понимаю ожидания людей от пресс-секретаря президента: каменное лицо, улыбаться нельзя, язык высовывать нельзя, танцевать нельзя, ничего нельзя — ну, хорошо, ладно», – высказал свою позицию Никифоров.

Он отметил, что если бы фотография была только одна, то она вполне могла выглядеть глупо. Но вторую пользователи даже не заметили, так как сразу же обрушились с критикой на пресс-секретаря. Сам Никифоров не увидел никакой проблемы в снимке с высунутым языком.

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