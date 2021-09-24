Мария Захарова, представитель российского внешнеполитического ведомства, раскритиковала Францию и Британию за использование проблемы с мигрантами, чтобы достичь собственных целей.

Согласно ее словам, французские и британские власти показывают свое лицемерие, когда речь заходит о мигрантах из Ближнего Востока. Она добавила, что на французском побережье сейчас находится значительное число беженцев, стремящихся преодолеть финальный рубеж для попадания в Англию. Однако жители Соединенного Королевства не рады этим незваным гостям, считает Захарова.

Недавно Прити Пател, руководитель МВД Британии, дала обещание помочь в решении французской проблемы с мигрантами. Однако она заявила, что Франции первым делом следует улучшить работу своих пограничных служб, иначе британцы начнут просто разворачивать корабли с нелегалами. Захарова отметила, что подобные действия идут вразрез с гуманитарной практикой.