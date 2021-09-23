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Жозеп Боррель, представитель Евросоюза, не видит причин для беспокойства у НАТО в случае усиления Европы. Он добавил, что ЕС должен быть способен самостоятельно проводить военные операции.

В рамках беседы с американскими журналистами Боррель заявил, что европейцам пора брать на себя часть ответственности за стабильность в мире. Чтобы достичь этого, Европа должна обладать возможностью для развертывания своих вооруженных сил в разных уголках планеты, как это делают Соединенные Штаты. В качестве примера он решил привести эвакуацию из Афганистана, где за безопасность отвечали только США.

Европейский дипломат также не может понять, почему Североатлантический альянс должен беспокоиться из-за усиления Европы, ведь чем сильнее она станет, тем мощнее будет сам военно-политический блок, так как многие европейские страны являются его частью.

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