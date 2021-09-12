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Киев не против «стереть» границу между Украиной и Польшей, однако он понимает, что для этого потребуется еще много работать, заявил украинский дипломат Андрей Дещица. Посол уверен, что между этими двумя странами не должно быть никаких рубежей, как между государствами Евросоюза.

По словам посла Украины в Варшаве, при выезде из Польши в Германию только по дорожным указателям можно понять, что находишься уже в другой стране. Точно так же свободно украинские граждане должны ездить в Польшу и обратно.

Чтобы достичь этой цели, Украине необходимо стремиться догнать соседнее государство в экономическом плане, а также равняться на Евросоюз, от которого Киев отстает еще больше. Посол предложил упростить процедуру въезда в Польшу для граждан Украины, для чего достаточно сделать как можно больше пограничных переходов между двумя странами.

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