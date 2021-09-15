Великобритания ответила Пекину на санкции, введенные в отношении ее парламентариев. Она запретила послу Китая в Лондоне Чжэн Цзэгуану бывать в здании законодательного органа. Рассказал об этом спикер Нижней палаты британского парламента Линдси Хойл.

Он заявил, что для укрепления отношений с другими государствами регулярно встречается с послами именно в здании Палаты общин. Однако, по мнению Хола, китайскому послу там пока делать нечего, так как санкции Пекина вряд ли могут означать стремление к укреплению отношений.

Пресс-секретарь китайского посольства рассказал, что дипломатическое представительство думает о действия Великобритании. Он заявил, что такие шаги вредят интересам людей в обеих странах, являются подлыми и достойными презрения. Также они ставят новое препятствие для сотрудничества между Лондоном и Пекином.