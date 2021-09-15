читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Великобритания ответила Пекину на санкции, введенные в отношении ее парламентариев. Она запретила послу Китая в Лондоне Чжэн Цзэгуану бывать в здании законодательного органа. Рассказал об этом спикер Нижней палаты британского парламента Линдси Хойл.

Он заявил, что для укрепления отношений с другими государствами регулярно встречается с послами именно в здании Палаты общин. Однако, по мнению Хола, китайскому послу там пока делать нечего, так как санкции Пекина вряд ли могут означать стремление к укреплению отношений.

Пресс-секретарь китайского посольства рассказал, что дипломатическое представительство думает о действия Великобритании. Он заявил, что такие шаги вредят интересам людей в обеих странах, являются подлыми и достойными презрения. Также они ставят новое препятствие для сотрудничества между Лондоном и Пекином.

Вам может понравиться

Эксперт Литовкин рассказал о принципах проведения учений НАТО в Европе

Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал о принципах проведения военных учений НАТО поблизости от границ с Россией. Так, недавно авторы издании Washington Examiner раскритиковали некоторые европейские страны за то, что они
  • Анна
  • 14.09.2021
  • читать 1 минуту

Nature Communications: Американские ученые нашли эффективный способ борьбы с герпесом

Генная терапия позволит навсегда избавить человека от такого заболевания, как герпес, заявляют американские ученые из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона. Они уточняют, что речь идет о ВПГ-1 – разновидности недуга,

Посол Украины в Польше Дещица мечтает “стереть” границу между двумя странами

Киев не против «стереть» границу между Украиной и Польшей, однако он понимает, что для этого потребуется еще много работать, заявил украинский дипломат Андрей Дещица. Посол уверен, что между этими двумя
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 сентября – небольшой дождь, до 7 °C | город Мытищи: погода, 15 сентября – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 сентября – небольшая облачность, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 сентября – небольшая облачность, до 15 °C | Королев: погода, 15 сентября – небольшая облачность, до 26 °C | Подольск: погода, 15 сентября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Армавир: погода, 15 сентября – ясно, до 26 °C |