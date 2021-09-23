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Эксперт по открытым данным Рубен Хофс разместил в социальной сети Tik Tok видеозапись, на которой изображен самолет неизвестной конструкции в непосредственной близости от американской авиабазы. Подробности рассказал портал The Aviationist.

Журналисты пояснили, что самолет с корпусом темного цвета перевозили на открытой платформе трейлера. Съемка велась в населенном пункте Палмдейл, где функционирует одной из самых секретных подразделений известного производителя военной техники Lockheed Martin.

Завод Skunk Works выполняет обычно наиболее таинственные заказы Пентагона, поэтому Хофс решил, что новый самолет из их числа. Он выразил надежду, что это был реальный летательный аппарат, а не какой-то муляж или реквизит для нового фантастического фильма. Впрочем, позже эксперт уточнил, что его надежды не оправдались.

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  • Анна
  • 20.09.2021
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