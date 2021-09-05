Олег Ожерельев, который в последние годы СССР занимал должность помощника президента Михаила Горбачева по экономическим вопросам, назвал причины развала страны. Одной из них был дефицит продовольствия.

По словам Ожерельева, в магазинах были пустые полки, а власти никак не могли решить эту проблему. Они слишком поздно приняли решение о проведении реформ. Если бы сельскохозяйственный сектор сразу перевели на рыночные формы производства продукции, то дефицит продовольствия исчез бы сам собой. А вместе с ним – и предпосылки к путчу 1991 года.

Кроме того, к развалу Союз привела централизованная экономика. Все средства республики должны были направлять в Москву, которая потом распределяла их по своему усмотрению и отправляла обратно. В результате у регионов не хватало денег на развитие промышленности и сельского хозяйства. Что в свою очередь и привело к нехватке продовольствия.