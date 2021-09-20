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Французский МИД высказал возмущение созданием военно-политического блока AUKUS и назвал «ударом в спину» разрыв Австралией контракта на строительство подводных лодок. Но имеет ли он право делать такие заявления и обвинять другие страны в непорядочности? Ответ на этот вопрос искали эксперты вьетнамского издания Soha, публикацию которого в эксклюзивном переводе представляет портал discover24.ru.

Авторы напоминают, что Франция слыла ненадежным союзником еще в далеком 1982 году. Она участвовала в боевых действиях Фолклендской войны между Аргентиной и Великобританией, в которых поддерживала то одну, то другую сторону.

Позже, уже в 2016-м, именно Париж допустил утечку информации о подлодке Scorpene. Скандал тогда задел все государства, которые использовали эту субмарину для своих нужд.

Третий пример ненадежности Франция продемонстрировала немного раньше. В 2015 году она по собственной инициативе разорвала контракт с Россией и не отправила ей два уже готовых больших десантных корабля типа «Мистраль». Причиной были санкции против РФ из-за воссоединения с Крымом. Известно, что Париж вернул деньги за корабли, но до сих пор неясно, выплатил ли он Москве компенсацию за «удар в спину».

Эксперты отмечают, что недовольство Франции вызвано не только потерей многомиллиардного контракта, хотя его важность сложно переоценить. Кроме того, Париж вместе с Европой встал на позиции «стратегической автономии». Они не хотели выбирать между Соединенными Штатами и Китаем, а также надеялись стать посредником в их конфликте. Однако после внезапного появления AUKUS, нацеленного как раз на Пекин, все эти планы разом провалились.

Европа, по словам авторов публикации, довольно тесно сотрудничает с Китаем. Но в Тихоокеанском регионе он является проблемой номер один. И единственным эффективным способом его сдерживать является увеличение числа подводных лодок. И речь идет не о ДЭПЛ, которые должна была поставить Франция, а об ударных атомных субмаринах.

Согласно новому контракту, Австралия получит такие лодки. И они в случае необходимости, смогут потопить китайский флот максимум за 72 часа.

Разрыв контракта с Францией напрашивался и раньше, потому что Париж все время откладывал выполнение своих обязательств по нему. Австралия поняла, что французы просто не очень горят желанием трогать Китай и поэтому нашла других партнеров. И другие подводные лодки.

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