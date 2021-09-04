Через несколько недель Польша введет в эксплуатацию собственный газопровод Baltic Pipe. Компании PGNiG остается проложить всего двадцать километров труб, после чего проект строительства будет завершен. Однако в настоящий момент газопровод не сможет перекачивать более трети заявленного объема газа.

Об амбициозном польском проекте рассказал эксперт Борис Марцинкевич. Он сообщил, что оператор газопровода не смог найти поставщиков, которые могли бы заполнить трубу газом хотя бы на 80 процентов. Мало того, пока объем не превышает 33%, что говорит об абсолютной бесполезности проекта.

По словам специалиста, Польша позиционировала свой газопровод как альтернативу «Северного потока-2». Однако если последний строится для поставок газа в Европу, то Baltic Pipe просто распределяет норвежское голубое топливо между Польшей и Германией. При этом ФРГ всегда может обратиться к России, чтобы докупить недостающие объемы.

Варшава надеялась, что с запуском газопровода она избавиться от российской зависимости и не станет заключать новый контракт после окончания срока действия текущих договоренностей. Однако ей придется это сделать, так как заполнить Baltic Pipe больше, чем на треть, не получится.