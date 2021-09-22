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Польское издание Interia опубликовало заявление уполномоченного правительства по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наимского об отказе от российского газа. Это вызвало возмущения среди читателей портала. Они оставили под публикацией множество недовольных комментариев.

Наимский заявил, что совсем скоро будет завершено строительство газопровода Baltic Pipe и в Польшу пойдет газ из Норвегии. Однако читатели не доверяют этим оптимистическим оценкам.

«Почему нет данных о том, что президент Дуда подписал контракт на поставки сжиженного газа из США, который дороже российского на 30 процентов?» — поинтересовался комментатор под ником Ściema.

Также читатели считают, что так или иначе, но Польше все равно придется вернуться к российскому газу. Вот только потом он обойдется ей значительно дороже.

«Потом польское руководство будет закупать газ в Германии и Австрии, даже не заикаясь о том, что он российский… Вся Европа покупает газ у россиян, одна Польша не хочет этого делать», – возмутился kubus.

Комментатор jabbaryt заявил, что то, что «безумное» правительство Польши делает с газом, называется «государственной изменой».

Некоторые читатели также сыронизировали, что Варшава готова назло России отморозить руки и уши своих граждан.

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