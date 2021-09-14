Польская оборонная выставка MSPO простимулировала продажи беспилотных боевых систем

В этом году на выставке оборонной промышленности MSPO в Кельце, Польша, которая проходила с 7 по 10 сентября, преобладали крупные отечественные программы. Мероприятие также продемонстрировало ряд новых тенденций, которые могут во все большей степени влиять на обороноспособность Польши в ближайшие годы, такие как повышенное внимание к беспилотным и цифровым боевым возможностям. Об этом сообщает военный портал Defense News. Перевод представлен изданием discover24.ru.

Выступая в первый день выставки в Кельце, министр обороны Польши Мариуш Блащак сказал, что с 2014 года, когда министерство потратило около 8,5 миллиардов злотых (2,2 миллиарда долларов США) на приобретение вооружений и техники для польских вооруженных сил, страна увеличила свои расходы на оборону. «В 2020 году эта сумма увеличилась более чем вдвое, поскольку на те же цели было потрачено более 17,5 миллиардов злотых», – сказал Блащак и далее заверил: «Мы не остановимся на этом пути. В ближайшие годы мы продолжим наращивать обороноспособность Польши».

Позже в тот же день министр подписал соглашение с польским государственным оборонным гигантом PGZ, в соответствии с которым группа должна выступать в качестве интегратора польской системы ПВО малой дальности. В рамках программы PGZ объединится с выбранным иностранным поставщиком технологий. Основными претендентами на сделку являются Raytheon Technologies и норвежская Kongsberg Defense and Aerospace, европейский оборонный гигант MBDA, а также Israel Aerospace Industries и Rafael Advanced Defense Systems.

В мае прошлого года министерство обороны Польши удивило многочисленных местных отраслевых обозревателей, объявив закупке 24 беспилотников Bayraktar TB2 в Турции. Это приобретение стало лишь частью более крупных планов страны по увеличению своего парка БПЛА, включающих программы покупки боевых дронов средней дальности и БПЛА средней высоты и большой продолжительности действия (MALE).

В то же время местные игроки отрасли развивают свое предложение по беспилотным аппаратам, стремясь получить контракты для польских вооруженных сил, а также расширять свои позиции за рубежом. В первый день выставки MSPO польская частная оборонная компания WB Group объявила о заключении нового контракта с неназванной страной на продажу своего флагмана «Warmate», который сочетает в себе возможности разведки и боевые возможности в качестве барражирующего боеприпаса.

В результате сделки у покупателя теперь будет «несколько сотен» единиц Warmate, включая последнюю партию, модернизированную до версии 3.0, говорится в сообщении WB Group. По сравнению предшествующей версией движитель беспилотной системы теперь имеет значительно более низкую акустическую сигнатуру, а радиус действия радиосвязи был увеличен, что расширило рабочий диапазон Warmate.

В соответствии с другим соглашением, подписанным во время выставки, шведская Saab получила контракт на поставку ряда систем живого обучения и услуг для вооруженных сил Польши. Благодаря сделке, оцениваемой примерно в 1 миллиард крон (116 миллионов долларов США), производитель поставит Польше в период с 2021 по 2024 год новейшие системы контроля учений (EXCON) и связи, а также симуляторы последнего поколения для солдат, оружия и транспортных средств.

Saab предоставит комплексное решение для обучения в режиме реального времени для усиленного механизированного батальона, а также четыре учебных центра для подразделений размером с роту. Комментируя сделку, Блащак сказал, что новые системы будут использоваться польскими, а также американскими и союзными войсками, размещенными на территории страны, поскольку будут развернуты в новом учебном центре боевых действий в Дравско-Поморском, на севере страны.

Всего в этом году выставка MSPO собрала в Кельце около 400 экспонентов из 27 стран.

Ранее издание discover24.ru опубликовало перевод публикации польского военного портала Defence24 о презентации на MSPO боевой платформы противотанкового дрона «Пират».