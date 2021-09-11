На проходящей в польском Кельце выставке вооружений MSPO 2021, весьма значимой по европейским масштабам, впервые представлен демонстратор пусковой установки противотанковых управляемых ракет «Пират», интегрированной с дистанционно управляемым модулем вооружения. Это решение позволит не только стрелять ПТУР с легковых автомобилей (пилотируемых и беспилотных), но и наводить огонь боеприпасами с лазерным наведением, такими как системы APR, предлагаемые польской промышленностью, или, например, бомбы, которые несут истребители F-16. Об этом сообщает польский военный портал Defence24. Перевод представлен изданием discover24.ru.

Издание поясняет, что противотанковая управляемая ракета (ПТУР) «Пират» изначально разрабатывалась как вооружение для пехоты. Эта ракета нацеливается на отраженный лазерный луч и способна поражать цели на расстоянии до 2,5 км. Особо подчеркивается, что ракета имеет возможность действовать в режиме «атака сверху», облегчающем поражение высокобронированных целей, в том числе с танков.

Компания CRW Telesystem-Mesko, ответственная в проекте Pirat за систему наведения (главный подрядчик Pirat – компания Mesko SA, входящая в группу военных предприятий PGZ), разработала в сотрудничестве с PGZ Zakłady Mechaniczne Tarnów концепцию модуля вооружения, позволяющего запускать ПТУР «Пират» и другие боеприпасы с лазерным наведением. Для этого был адаптирован Дистанционно управляемый оружейный модуль ZSMU, вооруженный в штатном варианте 12,7-мм пулеметом, совмещающий его с системой лазерной подсветки ЛПД-А.

Представители Telesystem отмечают, что в окончательном виде система может конфигурироваться и в иных вариантах. Представленная в Кельце ZSMU имеет стандартную систему ZMO-1 с теле- и тепловизионными камерами, а также лазерным дальномером. Такая система вместе с пусковой установкой и противотанковой управляемой ракетой весит около 200 кг. Следовательно, ее можно будет установить на тех же платформах, что и стандартный ZSMU, то есть на транспортных средствах 4×4, а также на беспилотных системах.

Таким образом, возможность борьбы с бронированными целями может быть добавлена, причем по относительно низкой цене, ​​разведывательным, охранным и командирским машинам, а также технике инженерного обеспечения. «Если посмотреть на ведущие армии Североатлантического альянса – именно на таких машинах устанавливаются модули легкого вооружения, в отличие от более тяжелых турелей с 30-мм пушками», – отмечает Defence24.

Присоединение пусковой установки ПТУР к существующему модулю вооружения также имеет то преимущество, что используется существующая система управления огнем. Такой модуль может быть использован как против небронированных целей и живой силы (с использованием крупнокалиберного пулемета), так и против техники, в том числе тяжелобронированной, благодаря способности «Пирата» атаковать сверху.

В мире наблюдается тенденция к внедрению противотанковых ракет, нацеленных на все более легкие платформы. Если 10-20 лет назад ПТУР обычно использовались либо для боевых машин пехоты (в том числе на колесном шасси), либо для машин, предназначенных специально для их переноски, сегодня, благодаря прогрессу в миниатюризации, они используются гораздо шире.

В качестве примера Defence24 приводит армию США, решившую установить гранатометы Javelin на дистанционно управляемые модули вооружения Kongsberg, установленные на транспортерах Stryker (изначально вооруженных только пулеметом или автоматическим гранатометом). Россия также предпринимает шаги по увеличению своего потенциала. Например, боевые машины пехоты БМП-2 и десантные машины БМД-2, имевшие в своем распоряжении только устаревшие пусковые установки ПТУР «Конкурс», получили по четыре пусковых установки новых ПТУР «Корнет» с лазерным наведением. ПТУР также устанавливаются на новейшие беспилотные наземные машины, такие как «Уран-9».