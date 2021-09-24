Жители Украины и России не хотели распада Советского Союза в 1991 году. Однако они не видели «твердой власти» в Кремле и поэтому ассоциировали ее с республиканским суверенитетом, считает политолог Борис Межуев.

Он напомнил, что в марте 1991-го Украина подавляющим большинством голосом проголосовала за сохранение СССР. В декабре того же года она так же дружно поддержала Акт провозглашения независимости.

По мнению политолога, проблемы начались, когда президент СССР Михаил Горбачев допустил, что главой Верховного Совета РСФСР может стать Борис Ельцин. После этого ни путчисты из ГКЧП, ни сам первый и последний президент Советского Союза уже не могли нести никакую ответственность за применение силы. А Ельцин на этом фоне спокойно перепрыгнул из кресла главы ВС РСФСР в кресло президента России. Оставив всех остальных политиков не у дел.

Леонид Кравчук, который в 1991 году стал первым президентом Украины, рассказал, что украинцы активно голосовали за независимость Украины, так как располагали, что она станет частью России, а не СССР.