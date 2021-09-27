Штефан Майстер, немецкий специалист в области политики, считает, что для российских властей ФРГ уже потеряла значение, однако «Северный поток – 2» в любом случае будет введен в эксплуатацию.

Согласно его словам, недавняя встреча Ангелы Меркель, немецкого канцлера, и Владимира Путина, лидера РФ, показала, что обе стороны не собираются идти на компромисс по ряду вопросов. У действующей главы правительства Германии больше не осталось иллюзий по поводу российского президента и новому канцлеру тоже предстоит понять это со временем.

Однако, по мнению политолога, газопровод все равно запустят. После этого начнется решение вопросов касательно его регулирования. Новые власти, куда может войти фракция «Зеленых», которая не единожды заявляла о необходимости отмены «СП-2», постараются увеличить контроль над трубопроводом, однако весь проект никто пересматривать не станет.