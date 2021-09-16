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Киев уверен, что противоракетные комплексы «Железный купол», поставку которых пообещал Конгресс США, существенно усилит обороноспособность страны. С этим не согласен политолог Яков Кедми, который интересуется, что Украина собралась «прикрывать» израильской системой ПРО.

В эфире программы «Соловьев Live» эксперт заявил, что украинские города просто некому обстреливать ракетами. Поэтому для Киева дорогостоящие комплексы «Железный купол» станут просто бесполезной тратой денег. Тем более, что они способны перехватывать исключительно устаревшие или примитивные ракеты, которые не могут маневрировать, уклоняясь от противоракет.

На вооружении Украины в настоящий момент имеются только старые советские зенитно-ракетные комплексы, которые не модернизируются и практически не обслуживаются. На эти цели у Киева никогда не хватает денег, так как армия финансируется по остаточному принципу.

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