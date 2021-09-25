Соединенные Штаты и Китай связывает слишком многое, поэтому война между ними не выгодна ни одной и сторон. На территории КНР находится огромное множество американских предприятий, которые нужно вывести в США, а также восстановить их работу. Ухитрившись сохранить тот же уровень цен на продукцию, что и сейчас. Сделать это нереально, поэтому в ближайшие годы воевать никто не будет, уверен политолог Армен Гаспарян.

Он пояснил, что создание американцами военно-политического блока AUKUS совершенно не пугает Китай. По той простой причине, что он уверен – США не рискнут начинать боевые действия даже с такими союзниками, как Великобритания и Австралия.

США постоянно говорят о Китае как о главном противнике и грозят развязать войну. Но это, по мнению эксперта, не более, чем слова. На деле США не будут воевать, так как они не в состоянии перевести свое производство обратно в Америку, опасаясь крупных финансовых потерь.