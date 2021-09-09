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Американское издание Politico сообщило, что Соединенные Штаты намерены провести всемирный форум, посвященный борьбе с коронавирусной инфекцией. Инициатива этого мероприятия исходит от президента США Джо Байдена.

Предполагается, что мероприятие состоится ближе к заседанию Генеральной Ассамблеи ООН, намеченному на конец текущего месяца. При этом сообщается, что точная дата глобального форума пока не определена, а приглашения не разосланы.

О глобальном саммите Джо Байден намерен заявить во время своего традиционного обращения к гражданам Соединенных Штатов. Кроме того, его выступление будет посвящено распространению коронавируса в США, вакцинации и дополнительным прививкам, к которым уже 20 сентября планируется открыть свободный доступ.

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